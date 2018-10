Sant’Agata di Militello (Me): sabato la presentazione dell’Asd volley

Sarà presentata ufficialmente al pubblico la formazione dell’Asd Sant’Agata Volley. L’appuntamento è per sabato 27 ottobre con inizio alle 19.00 al castello Gallego della cittadina del messinese.

Sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente le atlete che compongono il roster di serie C e del settore giovanile della squadra di pallavolo. Un momento di festa e condivisione con gli appassionati e gli sportivi, in attesa di tornare a vivere le fantastiche emozioni già assaporate la scorsa stagione e che tutti si augurano che la squadra possa regalare al pubblico santagatese già a partire da domenica 28 ottobre quando ci sarà la gara d’esordio del nuovo campionato di serie C, al palasport Mangano, contro l’US volley Palermo.