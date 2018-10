Riposto (Ct): bar frequentato da pregiudicati chiuso per 15 giorni

Sarà chiuso per 15 giorni un bar di Riposto frequentato solitamente da pregiudicati. I carabinieri della locale stazione catanese hanno apposto i sigilli ad un noto bar del lungomare, notificando un provvedimento emesso dal questore di Catania che ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per due settimane.

Il provvedimento, applicato per la prima volta nella zona jonico-etnea, trae origine dai numerosi controlli effettuati dai carabinieri nei confronti di pregiudicati trovati all’interno e nei pressi del bar, alcuni di essi con precedenti per associazione a delinquere di tipo mafioso e molti altri per reati contro la persona, il patrimonio o inerenti armi e stupefacenti.

Inoltre, l’esercizio commerciale, in più occasioni è stato teatro di aggressioni, segno inequivocabile che il locale stesso è “occasione necessaria per un’aggregazione adatta al successivo sviluppo della contesa e, quindi, fattore di pericolo per l’ordine pubblico”, così come recita il consiglio di Stato in una sentenza a riguardo.

Lo scorso luglio un ragazzo, seduto ai tavolini del bar, è stato aggredito brutalmente da otto persone, tutte gravate da pregiudizi penali, riportando delle lesioni, trauma cranico e tumefazioni al setto nasale giudicate guaribili in un mese.

Nell’estate del 2017, invece, era stato aggredito e percosso il fratello, nonché dipendente del titolare del locale, vittima anche lui di lesioni guidicate guaribili in trenta giorni e pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di armi. I carabinieri hanno affisso un avviso sulla porta del bar che indica i termini della sospensione dell’attività commerciale.