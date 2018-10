Messina: in ricordo di Giorgio Boris Giuliano

La questura di Messina celebra l’anniversario della nascita del vice questore della polizia, Giorgio Boris Giuliano. Un grande uomo e un grande poliziotto. La manifestazione in memoria di Giuliano è stata organizzata dalla questura in collaborazione con il comitato cittadino “100 messinesi per Messina” per giorno 22 ottobre, giorno in cui avrebbe compiuto 88 anni.

L’evento, aperto a tutti i cittadini, si terrà a partire dalle 10.15. Sarà un momento per ricordare e raccontare un uomo, un poliziotto, un vice questore che ha segnato un’importante pagina della storia del nostro paese contribuendo, con le sue indagini, ad infliggere duri colpi alla pericolosa e sanguinaria organizzazione criminale “Cosa nostra”. L’appuntamento è al museo interdisciplinare regionale di viale della Libertà a Messina.

Con il prezioso contributo del giornalista Nuccio Anselmo si cercherà di far conoscere la figura di Boris Giuliano soprattutto agli studenti. Ma sarà anche l’occasione per raccontare alcuni episodi, persino divertenti, della vita professionale e privata del grane investigatore. A Messina Giorgio Boris Giuliano aveva trascorso molti anni della sua vita. È qui che conseguì la maturità classica e si laureò in giurisprudenza. Qui conobbe la donna che lo avrebbe accompagnato per il resto della sua vita e qui lasciò tanti amici che giorno 22 condivideranno esperienze vissute con lui.

Sempre nel corso della manifestazione verrà presentato il libro “Follow the money” della scrittrice Valeria Siragusa. Alcune pagine saranno lette dal regista Roberto Greco che ha realizzato il documentario “Sopralluogo per un film su un poliziotto ucciso”.

Momento tanto atteso sarà la testimonianza di Selima Giuliano, figlia di Boris, che parteciperà all’evento insieme alla madre Maria Leotta.

Un marito, un padre, un professionista della sicurezza illuminato e lungimirante che si è saputo distinguere per talento ma anche per il grande spessore umano. Questo è stato Boris Giuliano. A lui il questore Mario Finocchiaro ha dedicato il progetto scolastico dello scorso anno “Pretendiamo legalità: a scuola con il commissario Mascherpa” a cui hanno partecipato molti alunni degli istituti scolastici di città e provincia.

Anche quest’anno è prevista la seconda edizione del progetto scolastico.