Catania: Claudio Giambruno in concerto al Monk jazz club

A due anni dalla sua ultima performance nel capoluogo etneo, torna in concerto a Catania il sassofonista Claudio Giambruno. Venerdì 26 ottobre alle 21.00 il jazzista palermitano salirà sul palco del Monk Jazz Club con il suo quartetto – insieme a Giovanni Conte (pianoforte), Giovanni Villafranca (contrabbasso) e Paolo Vicari (batteria) – per presentare il suo nuovo disco dal titolo “Juiu”, prodotto dall’etichetta romana Alfa Music (distribuito da Egea).

Un album di otto brani jazz modern mainstream, di cui sei originali scritti dallo stesso Giambruno, in cui l’artista ha volutamente privilegiato l’aspetto melodico e la forte riconoscibilità del suo suono all’insegna di un fraseggio sempre godibile e scorrevole, dall’intensa carica emotiva.

“Juiu” (gioia mia, in siciliano) è il nomignolo affettuoso con cui mio nonno amava chiamarmi da bambino – spiega Claudio Giambruno – L’intero lavoro è ispirato al sentimento profondo che mi lega ancora oggi a quel ricordo e spero che la mia musica possa suscitare la stessa gioia nel pubblico di Catania, città splendida dove è un immenso piacere tornare a suonare e ritrovare tanti amici musicisti che non vedo da tempo”.

Il concerto al Monk Jazz Club (Via Scuto, 21) rientra nell’ambito della stagione di cui è direttore artistico Dino Rubino (ingresso riservato ai soci con prenotazione obbligatoria). Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo centroculturalemonk@gmail.com.

Dopo l’appuntamento a Catania il Claudio Giambruno Quartet sarà impegnato in un tour italiano che farà tappa il 27 novembre al Jazz Club di Biella, il 28 novembre a Parma per la rassegna “JazzU”, il 29 novembre all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, il 30 novembre ad Andria per la rassegna “Fuori Festival” e il 2 dicembre all’Osteria Malatesta di Matera.

Claudio Giambruno, 36 anni, grazie al suo virtuosismo unito a grande spontaneità e ricchezza poetica, ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama delle nuove generazioni del jazz italiano sia come leader che come sideman. Diplomato in sassofono jazz al Conservatorio di Palermo con lode e menzione d’onore, vanta diversi progetti a suo nome e collabora stabilmente con molti dei più apprezzati musicisti italiani. Membro dell’orchestra jazz siciliana della “Fondazione The Brass Group”, si è esibito al fianco di autentici mostri sacri della scena nazionale e internazionale. Vincitore del premio nazionale delle arti 2013 (categoria Jazz) e finalista al premio Massimo Urbani del 2012, Claudio Giambruno ha calcato il palco di alcuni tra i più prestigiosi festival sia in Italia che all’estero.