Furnari (Me): donna scomparsa, ricerche in mare

È stato il fratello che, non vedendola rientrare, ha lanciato l’allarme sulla scomparsa di una donna. La donna, uscita dalla sua casa a Furnari, nel messinese, questa mattina intorno alle 11.00 per andare sulla spiaggia, non è più rientrata in casa.

Nella serata di oggi è giunta una segnalazione alla sala operativa della capitaneria di porto di Milazzo da parte dei carabinieri di Furnari. Gli indumenti della donna ed effetti personali, nonché l’automobile, sono stati trovati sulla spiaggia del comune di Furnari. Lo stesso luogo dove la donna era solita andare al mare.

Le operazioni di ricerca e soccorso in mare, iniziate nel pomeriggio del 17 e tutt’ora in corso, hanno visto impiegate diverse unità navali nonché elicotteri di polizia, finanza, vigili del fuoco e guardia costiera di Catania.

Per la ricerca nella zona costiera interessata sono stati impiegati i nuclei sommozzatori dei carabinieri e del terzo nucleo sub guardia costiera del reparto supporto navale di Messina.