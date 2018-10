Tremestieri (Ct): nascondeva 84 Kg di marijuana, arrestato albanese

Nascondeva in casa ben 84 kg di marijuana. Per questo i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un cittadino albanese a Tremestieri Etneo.

I militari, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria e di specifici servizi di osservazione e controllo del territorio, hanno individuato nel comune etneo un immobile destinato allo stoccaggio di droga in uso ad un albanese di 35 anni.

Nel corso della perquisizione domiciliare i finanzieri hanno scoperto, in un armadio della camera da letto, più di 30 involucri di cellophane trasparenti sottovoto, alcuni dei quali custoditi in dei trolley, contenenti la droga per ben 84 Kg.

Nell’abitazione, inoltre, è stato trovato il materiale necessario per il confezionamento della marijuana. La droga, destinata presumibilmente al mercato etneo, avrebbe fruttato circa 600 mila euro.

L’albanese è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.