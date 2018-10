Ragusa: 1 Kg di hashish e 2.000 euro in contanti, nigeriano in manette

Un cittadino nigeriano è stato arrestato dagli agenti della guardia di finanza di Ragusa che hanno anche sequestrato 1 Kg di hashish e 2.000 euro in contanti.

Nel corso dei servizi svolti per il contrasto dei traffici illeciti operati sul territorio ibelo, i militari di Ragusa, in collaborazione con unità cinofile di Siracusa, hanno effettuato il sequestrato di 1 Kg di droga, destinata probabilmente al mercato clandestino della Piana di Vittoria, arrestando il responsabile di nazionalità nigeriana.

Nel pomeriggio di ieri nell’ambito di mirati servizi di controllo economico del territorio, hanno notato un flusso insolito di persone di origine extracomunitaria che interessava una abitazione della zona alta di Vittoria (via XXIV maggio). Tale situazione insospettiva i finanzieri i quali individuavano l’usuario dell’immobile, sottoponendolo ad una attività di pedinamento occulto. Dopo poco, il soggetto veniva fermato per un normale controllo, accertando il possesso di un quantitativo di hashish ben al di sopra dell’uso personale.

Alla richiesta di farsi accompagnare presso la propria abitazione, in realtà già nota agli operanti, il cittadino algerino tentava di eludere l’attività d’indagine fornendo indicazioni fuorvianti sul suo effettivo domicilio. A questo punto i militari decidevano di procedere alla perquisizione di iniziativa della reale abitazione e, grazie al prezioso contributo delle unità cinofile intervenute sul posto, rinvenivano un marsupio occultato nella dispensa della cucina contenente una cospicua quantità di sostanza stupefacente suddivisa in 9 panetti. Inoltre, nell’abitazione sono stati rinvenuti strumenti rudimentali adibiti al taglio di sostanze stupefacenti, oltre a duemila euro in contanti, probabilmente provento di una fruttuosa giornata di vendita al dettaglio.

Contestualmente veniva effettuata un’irruzione all’interno di un’altra abitazione di un cittadino extracomunitario – già noto ai militari operanti per precedenti di spaccio – il quale, nel corso della giornata, si era più volte recato nello stabile sito in Via XXIV maggio dove era stata rinvenuta lo sostanza stupefacente. Al termine delle perquisizioni, entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso la caserma di via Archimede per gli accertamenti di rito, che hanno permesso di acclarare, altresì, l’esistenza in capo ad essi di due provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato.

Sentito il magistrato di turno, sono quindi scattate le manette per il primo soggetto, ritenuto responsabile del possesso ai fini di spaccio di un Kg di hashish, mentre il secondo soggetto, una volta ultimate le previste formalità, verranno avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale. Lo sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare, al dettaglio, oltre 10 mila euro, somma che probabilmente sarebbe stata prontamente reinvestita nell’acquisto di nuove forniture di droga per il mercato illecito.