Palermo: “four on six” inaugurano la stagione del Brass

Saranno i “Four on six” ad inaugurare la stazione concertistica del Brass a Palermo. La fondazione the brass group apre i battenti oltre che con Brass in kazz e Jazz on movie, anche con la stagione concertistica Brass at Spasimo, con la direzione artistica di Vito Giordano e Fabio Lannino.

Per l’occasione, sabato 13 ottobre alle 21.35 il palco ospiterà il gruppo che suonerà brani inseriti nel loro nuovo album “Colpo di testa”. Dopo aver presentato in anteprima il nuovo progetto musicale all’estero iniziando dal festival di Django Reinghardt a Liberchies, i four on six band apriranno la stagione al jazz club del brass.

La musica del gruppo nasce dall’unione di diversi generi: swing, jazz melodico, rock, classica e musiche popolari riproposte in chiave manouche. La band, fondata nel 2010 a Milano, vanta numerosi concerti e collaborazioni sia in Italia che all’esterno. Il gruppo è formato da: Fausto Savatteri (chitarra Manouche), Alessandro Centolanza (chitarra Manouche), Matteo Prina (contrabbasso), Martino Pellegrini (violino), Arturo Garra (clarinetto). Quest’anno la stagione prevede l’esibizione di diversi artisti.

L’idea portante è quella di creare un luogo di incontro dove discutere e creare musica, un momento di riflessione da dare a tutti gli artisti ed i musicisti della città di Palermo affinché possano usufruire di uno spazio perfettamente attrezzato per la realizzazione di veri e propri concerti. Fare musica jazz in modo da poter offrire anche agli utenti l’idea del concerto così come accade nella capitali europee. Il calendario prevede diversi appuntamentiri con l’alternarsi di rinomati nomi del panorama italiano che renderanno unica la fruizione di un posto che ha pochi eguali in tutta Italia. Ecco il programma della stagione oltre all’appuntamento del 13 ottobre con i Four on Six:

Venerdì 19 ottobre

SUN VILLAGE

Filippo Bubbico feat Carolina Bubbico

Venerdì 26 ottobre

Vito Giordano Quartet

Giuseppe Costa (cb)

Paolo Vicari (batt)

Diego Spitaleri (piano)

Venerdì 2 novembre

Soundtrip trio

Cristiano Calcagnile (batt)

Gabriele Mitelli (Tp)

Lelio Giannetto (Cb)

9 novembre

Mario Incudine Canzoni scordate

Mario Incudine – voce chitarra

Antonio Vasta – piano, fisa, organetto

Antonio putzu – fiati

Manfredi Tumminello – chitarre

Emanuele Rinella -Batteria

Pino Ricosta – contrabbasso

doppio set ore 20.30 / 22.15

16 Novembre

Roberto Gervasi trio

Gabriele Lo Monte (chitarra)

Davide Inguaggiato (Cb)

23 novembre

Gianni Gebbia Unit

30 novembre

Elettic Guitar & Cello

Osvaldo Lo Iacono duo

Antonio Saladino – Cello

6 dicembre

Italian Jazz Guitars

Fabio Mariani, Antonio Onorato, Gigi Cifarelli

doppio set ore 20.30 / 22.15

21 Dicembre

Ornella Cerniglia(piano) – Irene Ientile(voc)

4 gennaio

Carla Restivo Paula project

Carla Restivo Sax & compositions;

Roberta Sava, voce;

Walter Nicosia, voce;

Veronica Cimino, violino;

Alessandra Arno, chitarra;

Alberto Santamaria, chitarra;

Valerio Rizzo, pianoforte & Keyboard;

Luca De Lorenzo, contrabbasso/basso elettrico;

Riccardo Oliva , basso elettrico

Ruggero Caruso, batteria.

Il costo del biglietto è di euro Biglietto Intero 10€ + diritti di prevendita, ridotto Under30 7,5€ + diritti di prevendita.