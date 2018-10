Catania: spaccio, concluse le indagini preliminari del commissariato di Librino

Si sono concluse le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Librino, popoloso quartiere di Catania su un traffico di droga. Le indagini hanno avuto origine tra i mesi di settembre e novembre del 2013. Quattordici persone hanno ricevuto l’avviso alla conclusione delle indagini preliminari. Sono tutte ritenute responsabili, in concorso fra loro, di detenzione e spaccio di droga.

Le investigazioni si sono avvalse di intercettazioni ambientali con l’utilizzo di telecamere fisse e mobilie di localizzatori di posizione GPS.

Molti degli indagati si sono visti “recapitare” l’atto giudiziario direttamente in carcere, essendo stati arrestati durante operazioni di polizia giudiziaria. Le indagini hanno riguardanto un intenso traffico di droga, sviluppatosi quasi esclusivamente attorno al grande stabile di viale Grimaldi, nel noto quartiere, gestito da un folto gruppo criminale.

Nel corso delle indagini, grazie alle telecamere installate, in quasi due mesi sono state riprese più di 100 persone al giorno, tra adolescenti ed adulti, acquistare sostenze stupefacenti.

Due dei quattordici indagati tenevano le fila della vicenda avvalendosi di un ormai collaudato sistema di funzionamento, particolarmente adeguato alla morfologia del quartiere. Lo spacciatore, quando veniva fermato dalla polizia, quasi sempre veniva colto con poco denaro e poca droga addosso. Il denaro veniva consegnato continuamente ad un altr componente della banda che lo nascondeva presso abitazioni e/o pertinenze vicine. La droga veniva rifornita a piccole dosi da un altro sodale che nascondeva il grosso quantitativo nelle vicinanze e, infine, l’immancabile vedetta che, ponendosi a debita distanza, si limitava a segnalare, con urli o fischi, l’arrivo della polizia.

Le indagini hanno preso il via da alcuni arresti in flagranza eseguiti dal commissariato di Librino, essendosi evidenziato un anomalo incremento dell’andirivieni di soggetti coinvolti in compravendite di droga in viale Grimaldi.

L’importante materiale probatorio raccolto dai poliziotti a carico degli indagati, è stato rassegnato alla procura distrettuale della repubblica con un’informativa, corredata da numerose e significative immagini di inequivocabili situazioni riconducibili a reati concernenti la droga.