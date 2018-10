Gravina (Ct): enti locali e bandi europei, l’amministrazione incontra La Via

Questa mattina al comune di Gravina di Catania si è svolto l’incontro tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso e il parlamentare europeo Giovanni La Via.

“E’ stata un’occasione per discutere delle opportunità di finanziamento che i bandi europei riservano agli enti locali – commenta il primo cittadino del centro del catanese – dal nostro punto di vista ho esposto le problematiche che spesso i comuni incontrano confrontandosi con le attività di presentazione dei progetti. In alcuni ambiti le risorse comunitarie rappresentano l’unica possibilità di intervento significativo e spesso risolutivo, basti pensare alle infrastrutture fognarie e idriche, alle opere di prevenzione del rischio idro-geologico e sismico.

Anche sul fronte della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico i finanziamenti europei potrebbero fare la differenza, soprattutto nel comprensorio etneo – ha ricordato – dove non esiste un sistema integrato di trasporto che possa soddisfare le esigenze che derivano dall’alta urbanizzazione del territorio”.

“Darò il mio pieno supporto a questa amministrazione per tutte le questioni che riguardano i bandi e le relazioni con Bruxelles – ha dichiarato l’on. La Via – l’Europa guarda lontano ed è nostro compito adottare strategie di intervento lungimiranti. Fino ad oggi la politica ha messo al primo posto gli obiettivi di spesa – ha continuato – dal mio punto di vista invece bisogna cambiare prospettiva, mettendosi al lavoro per realizzare le opere che disegneranno il futuro dei territori: a partire dalle modalità di smaltimento dei rifiuti, una questione che ha un impatto nella vita dei cittadini e che nei prossimi anni potrà diventare un motore per lo sviluppo grazie ai processi di economia circolare”.