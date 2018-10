Catania: esercitazione di soccorso sull’Etna

Agenti della guardia di finanza del soccorso alpino di Sicilia e Calabria sono stati impegnati insieme ai colleghi del soccorso alpino e speleologico siciliano del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico con la cooperazione degli elicotteri dei reparti di volo della finanza di Catania, Palermo e Lamezia Terme, sono stati impegnati in un’esercitazione di ricerca e soccorso in ambiente impervio.

L’esercitazione si inserisce nell’ambito dell’accordo di cooperazione siglato a livelllo centrale tra la finanza e il CNSAS che nello scorso mese di agosto ha visto la stipula di un protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare la collaborazione nelle attività operative in ambiente montano in occasione di congiunte operazioni di salvataggio che interessino il territorio insulare.

Nell’aspro e complesso scenario operativo dell’Etna, il dispositivo di soccorso messo in campo si è cimentato nella risoluzione di tre casi che simulavano altrettante situazioni di crisi, alcune delle quali realmente verificatesi in passato sulle falde dell’Etna, che hanno contemplato un’improvvisa ed inaspettata attività vulcanica, la ricerca di persone disperse e il recupero di un infortunato, rimasto ferito nel corso di un’arrampicata in una zona particolarmente scoscesa.

L’esercitazione ha avuto anche lo scopo di testare la reattività delle linee di comando e il coordinamento con gli enti civili del soccorso alpino, al fine di poter disporre di uno strumento rapido ed efficace in grado di fornire risposte immediate in caso di eventi calamitosi ed infortuni che richiedano l’attivazione del soccorso pubblico.