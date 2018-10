Messina: pedofilia, magistrato condannato a 7 anni

Sette anni di carcere. È la condanna inflitta al magistrato messinese Gaetano Maria Amato dal gip dell’udienza preliminare di Messina. Il magistrato, all’epoca dei fatti contestati in servizio a Reggio Calabria, è accusato di produzione e diffusione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minore.

Secondo la procura di Messina, guidata da Maurizio De Lucia, il magistrato avrebbe ripreso con il cellulare e poi diffuso in rete immagini di due ragazzine di 16 anni e avrebbe scaricato materiale pedopornografico. Amato è agli arresti domiciliari in un centro per disturbi sessuali.

Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe partecipato attivamente nel video in cui spogliava una delle due ragazzine mentre dormiva e la toccava. Dopo l’arresto Amato è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.