Gela (Cl): droga, 3 arresti e una denuncia

Tre persone, tra cui un minore, sono state arrestate e una quarta persona è stata denunciata. Sono questi i numeri di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, in due distinte operazioni di polizia giudiziaria, hanno sequestrato 949 grammi di hashish e 130 grammi di marijuana. Tre persone, tra cui un minorenne, sono state arrestate e una è stata denunciata.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato di Gela, nel corso di mirati servizi di polizia giudiziaria finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico di droga, svolti con l’ausilio di unità cinofila antidroga della polizia di stato, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione del centro storico nella disponibilità di un uomo di 42 anni, Benito Peritore, con precedenti di polizia per reati specifici.

All’interno della stessa sono stati sequestrati 949 grammi di hashish in parte nascosti nel sottotetto, in parte nel piano terra dell’appartamento. Sequestrato anche un bilancino di precisione e un taglierino per steccare la droga.

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche vari oggetti in oro quali bracciali e anelli e una bicicletta di probabile provenienza furtiva. Benito Peritore è stato arrestato e ristretto in carcere dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nel corso dell’operazione è stato arrestato anche un minorenne accompagnato all’istituto penale minorile di Caltanissetta, su disposizione del pm presso la procura della repubblica per i minorenni del capoluogo.

Un’altra perquisizione domiciliare è stata eseguita nell’abitazione del gelese Alberto Drogo, 33 anni, anche lui con precedenti di polizia per reati concernenti gli stupefacenti.

Gli agenti, nel corso dell’operazione hanno trovato e rinvenuto e sequestrato 130 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Drogo è stato arrestato e ristretto in carcere. Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà anche la moglie di Drogo che, per scagionare il marito, ha rivendicato la proprietà della droga.