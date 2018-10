Comiso (Rg): cimitero nel degrado, presentata interrogazione consiliare

Il cimitero di Comiso, centro in provincia di Ragusa, si trova in uno stato di abbandono e degrado. A renderlo noto è Gaetano Gaglio, consigliere comunale di Articolo Uno, lista spiga che ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale.

“Neppure l’approssimarsi della ricorrenza per la celebrazione dei defunti ha sinora scosso l’amministrazione comunale dall’abbandono a cui, da tre mesi circa, è stato destinato il cimitero di Comiso – si legge nel testo dell’interrogazione – A seguito di un sopralluogo per constatare la veridicità delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, è apparso evidente come siano oltremodo necessari seri interventi di pulizia, scerbatura e manutenzione del verde.

Molti viali sono infatti ormai invasi dalla vegetazione spontanea, alcuni sono quasi del tutto impraticabili; i campi di inumazione hanno bisogno di urgenti interventi di manutenzione del verde mentre sarebbe oltremodo opportuno eliminare persino alcune microdiscariche di inerti, presenti all’interno del perimetro cimiteriale”.

Sono questi i motivi che hanno indotto il consigliere a presentare un’interrogazione consiliare che consenta di verificare le motivazioni per cui “ci si è ridotti a tanto e le misure previste per contrastare il fenomeno”.

I cittadini si augurano che da ora in poi si possano dedicare maggiori risorse ed energie alla cura della città e che l’amministrazione Schembari possa concentrarsi almeno sull’ordinaria gestione della quotidianità invece che su come revocare i provvedimenti ereditati”.