Catania: operai in nero su un tetto pericolante, una denuncia

Stavano lavorando su un tetto pericolante. Erano tutti lavoratori in nero. Agenti del commissariato di Nesima a Catania hanno denunciato il proprietario.

È successo lo scorso otto ottobe quando agenti della sezione Nesima hanno notato due operai intenti nelle operazioni di smontaggio di nu pericolante tetto in tegole di terracotta, all’interno del cortile di un’abitazione nel quartiere di Nesima, senza l’utilizzo di alcun strumento di protezione personale e con probabile rischio di caduta.

Dagli accertamenti degli operatori è stato compreso che gli operatori del cantiere erano stati impiegati senza un regolare contratto di lavoro, quindi in nero e senza alcun permesso di costruire prescritto dalla normativa vigente. Il proprietario della casa è stato indagato per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio urbanistica del comune di Catania.