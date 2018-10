Comiso (Rg): Paladavolos inagibile, l’Olympia esordisce a Ragusa

L’Olympia basket Comiso esordirà nel campionato di serie D a Ragusa perché il Paladavaloso è inagibile. Domenica 14 ottobre alle 18.00 si giocherà la partita di esordio del campionato tra Olympia basket Comiso e l’Asd pallacanestro Aci Bonaccorsi.

La conferma è arrivata ufficialmente questa mattina dopo che è stata accertata l’inagibilità del Paladavolos dovuta a non precisate motivazioni di carattere tecnico.

“La notizia – dichiara il presidente dell’Olympia, Roberto Biscotto – è certamente spiacevole ed è stata accolta con molta delusione negli ambienti sportivi cittadini. Non abbiamo capito bene per quali motivi la struttura è inagibile considerato che la nostra prima squadra ha regolarente giocato un campionato intero la scorsa stagione.

Dell’impraticabilità del Paladavolos si è venuti a sapere solo pochi giorni fa quando alcuni agenti del locale commissariato sono intervenuti per bloccare lo svolgimento di una partita amichevole di basket della nostra prima squadra, programmata nell’ambito della preparazione al nuovo campionato. In attesa che si chiarisca questa fastidiosa situazione, siamo dunque costretti a traslocare momentaneamente al Palapadua di ragusa.

È indubbia l’amarezza – prosegue Biscotto – perché avremmo preferito esordire a tutti gli effetti in casa di fronte al nostro pubblico, ma tant’è. A tal proposito invito tutti i nostri tifosi a seguirci numerosi a Ragusa e a sostenere in massa i nostri ragazzi. Per quanto riguarda la vicenda del Paladavolos – conclude il presidente – confidiamo nell’attuale amministrazione comunale affinché si attivi quanto prima per rendere agibile la struttura”.