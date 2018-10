Catania: Carmelo Ferlito quarto al “VarTalent 18” di Trento

Carmelo Ferlito, cantante e interprete originario di Catania, si è piazzato al quarto posto con il brano “Credo” di Amara alla nona edizione del concorso nazionale “VarTalent 18 – festival canoro d’Italia”. Un appuntamento organizzato dall’associazione culturale Trediciarti la cui finale è andata in scena il 6 ottobre al prestigioso teatro sociale di Trento.

La giuria lo premia con ben tre premi speciali come migliore base, migliore interpretazione e migliore look fra i 12 finalisti. Ma già da domani riprendono i suoi numerosi impegni artistici, parteciperà alla finale regionale di Area Sanremo tour che si terrà a Sant’Agata di Militello, nel messinese.

Il concorso, il cui patron è Marco Consoli, ha come obiettivo la ricerca, la promozione e valorizzazione dei talenti vocali del Trentino Alto Adige, del resto d’Italia e del mondo: in questa edizione erano presenti artisti rappresentanti del trentino Alto Adige, del Molise, della Campania, della Calabria, dell’Emilia Romagna, del Veneto, del Lazio, della Sicilia ma anche della Russia, del Ghana, e del Regno Unito.

Carmelo Ferlito 25 anni, nasce a Catania. Diplomato al liceo artistico di Catania, studia attualmente canto nella scuola “Nota la voce” del maestro Giuseppe Puglisi e da qualche mese anche pianoforte. Interprete di musica italiana da 4 anni, insegue questo sogno con tenacia e determinazione, percorrendo tutti i passi artistici più importanti per la sua crescita e formazione, facendo tanta gavetta, sino ad arrivare al noto Festival Siciliano “La Vela D’Oro” che lo ha lanciato anche in ambito Nazionale. Adora cantare in italiano, ama la musica cantautorale e sogna il festival di Sanremo.