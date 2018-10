Siracusa: Artigia, 10 artisti in mostra alla giornata del contemporaneo

Sabato 13 ottobre negli spazi espositivi di Artigia, atelier d’arte di Ortigia, nel siracusano, sarà inaugurata la collettiva dal titolo “Art-igia n.1 Nuove visioni del contemporaneo”.

La mostra, nata da un’idea del linker art Benedetto Speranza e dell’artista Giuseppe Bombaci, si inserisce nel calendario degli eventi organizzati per la quattordicesima giornata del contemporaneo, kermesse internazionale indetta dall’associazione dei musei d’arte contemporanea italiani per promuovere l’arte del nostro tempo attraverso mostre, eventi, laboratori e aperture gratuite di musei in Italia e all’estero.

“Art-igia n. 1”, primo di una una serie di appuntamenti e piccole personali che intendono aprire un varco, uno squarcio nella nostra quotidianità per offrire uno sguardo nuovo sull’arte, comprende venti dipinti degli artisti Evita Andújar, Marco Bettio, Gabriele Colletto, Salvatore Di Franco, Demetrio Di Grado, Alessandro Gurciullo, Sarah Ledda, Maurizio Pometti, Samantha Torrisi, Massimiliano Usai.

La collettiva non ha un preciso filo conduttore, ma intende evidenziare proprio il magma creativo, l’eclettismo stilistico, le affinità e le assonanze, i punti d’incontro ma anche le differenze, la compresenza di molteplici linguaggi e tecniche che caratterizzano lo scenario dell’arte contemporanea. Non a caso sono stati selezioni artisti diversi tra loro per origine e formazione: alcuni legati al territorio, altri provenienti da realtà diverse ma che per il loro sentire o per il loro modo di vivere si sono avvicinati alla realtà siciliana e, in particolare, siracusana.

M. Bettio, La Bassa Valle, 2017 olio su lino, cm 30x30 (courtesy Gilda Contemporary Art, Milano) S. Di Franco, Woman, smalto su carta Samantha Torrisi_Blue Entrance 2018, olio su tela, cm 30x40 E. Andùjar, Stolen Selfie18

Dai delicati volti di donna tratteggiati dalla matita di Maurizio Pometti alla prorompente sensualità degli smalti monocromi di Salvatore di Franco, dalle atmosfere oniriche degli oli di Samantha Torrisi alle sinistre visioni di Gabriele Colletto, ai ritratti di donne di Sarah Ledda ed Evita Andújar si dipana un percorso espositivo ricco e articolato che ha per protagonisti il confronto e la diversità espressiva dei linguaggi contemporanei.

La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre e potrà essere visitata tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.