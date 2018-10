Palermo: proiettile inviato a Claudio Fava

Una busta con un proiettile calibro 7,65 è stata recapitata questa mattina a Claudio Fava, presidente della commissione regionale antimafia a Palermo. Sull’episodio sta indagando la Digos che ha già effettuato il sequestro del proiettile.

Solidarietà a Fava da gran parte del mondo politico di ogni schieramento. In particolare, ad esprimergli solidarietà sono stati diversi esponenti del governo regionale. Fra loro Milazzo di FI che rileva come il gesto sia stato “inaccettabile e mortifica tutti i siciliani onesti”.

“Ribadisco la mia piena vicinanza al deputato e collega Fava – continua Milazzo – augurandogli di continuare al meglio nel lavoro che la commissione da lui presieduta sta svolgendo. È questa la migliore risposta all’increscioso gesto intimidatorio che mortifica tutti i siciliani onesti.

Solidarietà è stata espressa anche dal gruppo Ars di Fratelli d’Italia. “E’ un gesto – scrivono – che umilia l’onestà siciliana. Lo ha dichiarato Antonio Catalfamo, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. Nonostante diametralmente opposti sul piano ideologico e politico esprimo una ferma condanna per questo gesto e solidarietà umana e politica al collega dei Cento passi.”. Insieme a Catalfamo anche i colleghi di gruppo Elvira Amata e Gaetano Galvano.

Solidarietà anche da Giorgio Assenza, presidente del collegio dei questori e componente della commissione antimafia all’Ars e da Giuseppe Zitelli di Diventerà bellissima, all’Ars.

“Sono assolutamente certa che il vile atto intimidatorio che ha colpito oggi il collega Claudio Fava – dice Marianna Caronia, presidente del gruppo misto all’assemble regionale siciliana – cui esprimo la solidarietà mia personale e di tutto il gruppo parlamentare, non avrà alcun esito, se non quello per rafforzare la sua volontà di proseguire con determinazione e professionalità nell’impegno di presidente della commissione regionale antimafia”.

“Esprimo la mia vicinanza e confido nell’oeprato delle forze dell’ordine” dichiara Rossana Cannata, deputata all’Ars di FI. “Come vice presidente della commissione – incalza la parlamentare regionale – condanno fortemente l’accaduto, esprimo la mia vicinanza all’onorevole Fava e confido nell’operato delle forze dell’ordine.

In commissione antimafia si continuerà a lavorare con il massimo impegno – chiosa Cannata – affinché tutti i siciliani possano vedersi garantite giustizia e legalità.