Palermo: “artigianando” a villa Filippina

Torna il Palermo city retrò, la fiera interamente dedicata al passato, alla moda, ai passatempi, agli oggetti che sono legati ad un certo periodo della nostra vita, oggi messi da parte o ampiamente superati dal progresso ma che vengono ancora ricordati e spesso ricercati.

A parco villa Filippina, sabato 13 ottobre dalle 16.00 alle 24.00 e domenica 14 dalle 10.00 alle 20.00 con ingresso gratuito, l’associazione Artigianando permetterà a tutti di fare un tuffo nel passato. Per due giorni, l’intero parco urbano di piazza San Francesco di Paola diventerà una vera e propria macchina del tempo.

Saranno allestiti diversi spazi espositivi dove collezionisti e diversi artigiani esporranno borse e vestiario, oggetti e monili di un tempo, saranno presenti diversi angoli dedicati a collezionisti con veri e propri pezzi da collezione, alcuni, oggi, introvabili, macchine fotografiche d’epoca ancora funzionanti, cappelli, mobilio, piccole scatole di latta, lampadari Vintage. Ci saranno come sempre postazioni Jukebox, Flipper e Calcio Balilla, come sempre allestito da Cuningam, mentre Transea e il Dj Carlo Tarantino allestiranno una fiera del vinili. Inevitabili, e presenti ad ogni edizione della fiera, divenendone così un punto importante di riferimento, le vere “anime della festa”: le auto e le moto d’epoca. Sia Sabato che Domenica saranno presenti il Club Fiat 500 Italia sezione Palermo con alcuni degli esemplari più belli che hanno rappresentato il mercato dell’auto italiano sin dalla prima apparizione. Domenica invece il clou dell’esposizione con il Lambretta Club Sicilia di Alcamo, con alcune delle due ruote, molte anche rare, divenute un vero status simbol dei tempi, e alcuni dei modelli più belli di Maggiolini e di furgoni T2 della Volkswagen del MaggiolinPalermo Club.

In entrambe le giornate, verrà allestito un grande spazio dedicato al Subuteo dove grandi e piccoli potranno sfidarsi in un torneo organizzato. Sempre Domenica sarà allestito uno spazio dedicato alla barberia Vintage con tagli e capelli d’epoca organizzato da Barbudos Club Palermo.

Sia Sabato che domenica ci sarà la possibilità di ammirare le coreografie di balli d’epoca, dagli anni 20 ai 50, con la scuola “Swing and shot” Palermo con i maestri Daniele Savarino e Claudia Funarò che daranno la possibilità anche di partecipare ad alcune lezioni prova, e verrà allestito un piccolo angolo “Trucco e Parrucco anni 50”.

Per i più piccoli invece arrivano i laboratori “The Time Machine” organizzati da GiocaCultura (5 euro per due attività senza limiti di tempo, o di mattina o di pomeriggio, 10 euro se si sceglie l’opzione giornaliera per la giornata di Domenica), con un fitto programma. All’interno della villa sarà possibile pranzare e cenare grazie a diversi angoli dedicati a Food&Beverage.

Il Palermo City Retrò tornerà a parco villa Filippina a gennaio, con il secondo appuntamento, e ad aprile, con l’ultimo in programma per l’anno 2019. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.aarigianando.it o chiamare al numero 351 526 35 22