Catania: per 7 euro picchia a sangue un connazionale, arrestato

Per sette euro ha picchiato a sangue un suo connazionale. È successo nelle prime ore del pomeriggio di ieri quando gli agenti delle volanti hanno arrestato il nigeriano Lamin Janko, 21 anni, per rapina aggravata in concorso e lesioni.

L’uomo aveva picchiato a sangue un connazionale per rapinarlo di soli 7 euro. Gli agenti hanno trovato un terzetto che aveva violentemente malmenato e rapinato del portafogli, contenente soli sette euro.

Il portafogli, peraltro con ancora il denaro dentro, è stato trovato dagli agenti nel risvolto dei jeans indossati dal rapinatore bloccato, un cittadino nigeriano senza fissa dimora, con a carico precedenti per violenza sessuale e lesioni, presente in Italia già dal 2014 e provvisto di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.