Vittoria (Rg): controllo del territorio, romeno ubriaco con la droga

Era alla guida della sua auto senza patente, ubriaco e in possesso di droga per uso personale. Lo hanno sorpreso gli agenti della polizia di Stato di Vittoria, nel ragusano.

L’obiettivo è garantito con l’impiego non solo delle risorse appartenenti ai locali presidi di polizia, ma anche attraverso l’impiego di personale specializzato proveniente dai reparti prevenzione crimine di rinforzo.

Nel corso della notte di lunedì gli agenti hanno intercettato il giovane romeno che guidava a gran velocità per le vie del paese, incurante del pericolo per l’incolumità pubblica.

Al momento del controllo l’uomo, risultato privo della patente che non aveva mai conseguito, era palesemente ubriaco. Inoltre, ad aggravare ancora di più la sua posizione, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e segnalato per detenzione di droga per uso personale oltre che sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada commesse nella circostanza che ha determinato il sequestro amministrativo del veicolo. Grande attenzione viene posta dagli agenti anche nell’attività di prevenzione e contrasto degli incidenti stradali.