Siracusa: sequestrati 1.000 litri di gasolio agevolato per contrabbando

I finanzieri di Siracusa hanno sequestrato 1.000 litri di gasolio agevolato in un comune della provincia.

L’attività nasce dalle osservazioni comprese nei normali servizi di controllo economico del territorio. Il successivo sviluppo di un’autonoma attività info-investigativa ha consentito ai militari della locale compagnia di individuare tempi e luoghi per contrastare il commercio illecito di prodotti energetici sottoposti al pagamento delle accise.

All’ora prestabilità è scattata un’ispezione su un autocarro che trasportava fusti metallici lungo la strada statale 124 Solarino-Floridia.

Nel corso del controllo dei contenitori, costituiti da prodotto energetico del tipo gasolio agricolo agevolato, il conducente non è stato in grado di esibire alcuna documentazione per giustificare la provenienza e/o la destinazione del carburante.

Il gasolio rinvenuto e l’autocarro sono stati sequestrati mentre due soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per aver sottratto al pagamento delle accise il quantitativo di prodotto energetico. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del responsabile dell’illecita condotta.