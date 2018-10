Ragusa: convegno dei medici patrocinato dall’ordine dei giornalisti

“Fake news e salute, comunicare in sanità”. È il titolo di un convegno dell’ordine dei medici di Ragusa che è stato anche patrocinato dall’ordine dei giornalisti di Sicilia ed è valido per il rilascio dei crediti formativi previsti dalla normativa vigente. L’appuntamento è per il 27 ottobre a Ragusa nella sede dell’ordine dei medici.

Il convegno voluto dalla presidentessa Rosa Giaquinta, rappresenta il culmine di una campagna di sensibilizzazione che l’ordine professionale porta avanti da diverso tempo per fare chiarezza rispetto ad alcune news che molto spesso si fanno strada sui social e che tendono a fornire informazioni false sul campo della salute e della medicina.

Si tratta di un fenomeno diffuso quale quello di notizie su temi di carattere medico con false soluzioni farmacologiche o interventistiche. Inoltre, si valuteranno le informazioni tendenziose su temi di carattere vitale quali quello della prevenzione, vedi vaccini, genetica o malattie di forte impatto emotivo quali quelle oncologiche.

Durante l’incontro si proporrà una analisi sociologica ed etica del fenomeno chiamando in causa e alla collaborazione i giornalisti come operatori sui mezzi di comunicazione. Il convegno, che vedrà la partecipazione di importanti relatori, è patrocinato anche dall’ordine dei giornalisti di Sicilia ed è valido ai fini dei crediti formativi sia per i giornalisti (consultare la piattaforma Sigef) che per i medici. È possibile iscriversi entro il 22 di ottobre.