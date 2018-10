Mistretta (Me): aggressioni e minacce alla compagna, arrestato

I carabinieri della stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un 49enne per maltrattamenti in famiglia. Da tempo l’uomo sottoponeva la compagna a continue aggressioni, umiliazioni e minacce.

Il Gip ha ora disposto l’arresto per l’uomo. La vittima, per 18 anni, ha convissuto con il suo persecutore subendo minacce e continui atti di vessazione. Anni in cui ha sofferto in silenzio, vivendo la quotidianità in un clima di assoluta sottomissione e paura.

L’uomo, durante la relazione familiare, l’ha vessata, denigrandola con frasi di ogni tipo e costringendola a chiedere il permesso anche solamente per compiere semplici gesti come fumare una sigaretta o poter incontrare un’amica. Accecato dalla gelosia, l’uomo ha persino vietato alla donna di uscire di casa senza il suo permesso, non esitando a percuoterla anche in presenza della figlia minore.

La sempre più pressante e immotivata violenza unita alle sofferenze morali patite, le hanno aperto gli occhi e l’hanno finalmente convinta a lasciare il proprio aguzzino.