Mazara del Vallo (Tp): “la dieta dei pupi siciliani” in scena

A Mazara del Vallo, nel trapanese, è tutto pronto per la VII edizione di Blue sea land. In scena andrà la fortunata opera di Fabrizio Melfa, medico estetico e specialista in scienza dell’alimentazione dal titolo: “la dieta dei pupi siciliani”.

L’opera, prodotta da EdizioniMediaging nell’ambito della collana “Avanti nel passato”, analizza temi e istanze quali la differenza tra alimentazione e nutrizione, l’industrializzazione del cibo e la necessità di rivisitare in chiave critica le numerose contraddizioni racchiuse negli stili di vita contemporanei.

La presentazione si terrà oggi alle 21:30 in piazza della Repubblica; a dialogare con il pubblico sarà l’autore affiancato dal professore Raimondo Pilato, docente di Matematica e Scienze presso l’Istituto comprensivo “Tisia D’Imera”, protagonista di una performance teatrale e co – animatore di un progetto culturale che sarà illustrato insieme al libro.

Prevista la presenza di Dario Caltabellotta , direttore del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia. “Lo ringrazio per l’invito e sono orgoglioso – afferma il dottore Melfa – di avere l’opportunità di divulgare i contenuti della mia opera in un contesto così cosmopolita e prestigioso, che mette insieme Mediterraneo, Africa e Medioriente”.

“La Dieta dei Pupi Siciliani” invita il lettore a praticare scelte salutari reagendo alle pressioni esercitate dal marketing per migliorare la qualità della vita e riscoprendo il valore della dieta mediterranea: un orientamento perfettamente in sintonia con gli obiettivi dell’Expo “Blue Sea Land” .