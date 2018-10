Mascali (Ct): cavalli in cattive condizioni

Animali in pessime condizioni in un fondo agricolo di via Petralonga a Mascali, nel catanese, sono state trovate dai carabinieri della locale stazione. Sono stati trovati 2 bovini, 2 equini, 29 suini e 57 animali della specie avicola, privi di contrassegno di identificazione.

Gli animali sono stati sequestrati e affidati in custodia fiduciaria al proprietario in attesa che si compiano ulteriori accertamenti volti ad appurare eventuali malattie. È stato accertato che un cavallo e un maiele erano visibilmente denutriti.

Il proprietario degli animali, un 41enne del posto, è stato denunciato per mancata registrazione sanitaria per allevamento della specie equina, bovina, suina e avicola, introduzione di animali privi del documento di accompagnamento e maltrattamento di animali.