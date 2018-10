Catania: sequestrata agenzia abusiva di scommesse a San Cristoforo

Nel popolare catanese San Cristoforo gli agenti della guardia di finanza hanno sequestrato un’agenzia abusiva di scommesse illegali.

L’intervento delle fiamme gialle ha permesso di scoprire che nel locale era stata svolta l’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso computer che veniva svolta l’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso computer che consentivano l’accesso online a siti gestiti da bookmaker stranieri privi della necessaria concessione statale.

Per questo motivo sono stati sequestrati personal computer, monitor e hardware impiegati per l’accettazione delle scommesse illegali da banco. All’interno del locae erano presenti due apparecchi illegali del tipo totem, ossia dispositivi che, attraverso una connessione telematica alla rete internet, consentono gioco d’azzardo illegale con riscossione in denaro delle relative vincite, su piattaforme di gioco prive di concessione o autorizzazione rilasciata dall’agenzia delle dogane e dei monopoli.

Questi terminali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il gestore della sala è stato denunciato. Inolre, quest’ultimo non possedeva la licenza prevista dell’autorità di pubblica sicurezza che consente l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse, sottoponendo a sequestro preventivo i locali dell’intera sala scommesse. (immagine di repertorio)