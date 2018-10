Catania: arsenale trovato nel cimitero monumentale

Un arsenale di armi è stato trovato nascosto nel cimitero monumentale di Catania e in un parcheggio a Nesima superiore. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della polizia di Stato di Catania impegnati in appositi controlli in due diverse zone della città.

Tra le armi rinvenute anche un kalashnikov e migliaia di munizioni. Nel parcheggio di Nesima superiore le armi erano sotto una moto coperta da un telone. Insieme alle armi sono stati trovati: un giubbotto antiproiettile contenente un centinaio di cartucce di vario calibro; un revolver calibro 357 magnum con tamburo pieno di sei cartucce, una pistola semiautomatica calibro 44 magnum completa di caricatore con sei cartucce.

Contestualmente è stata eseguita una successiva perquisizione al cimitero monumentale. Qui , in un incavo laterale ad una tomba, assicurato da un lucchetto, è stato trovato un sacco pieno di armi. In particolare, sono stati trovati e sequestrati una mitraglietta con matricola abrasa munita di due caricatori vuoti; una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, diverse centinaia di cartucce di vario calibro per pistola e fucile.