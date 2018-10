Trapani: lavoro nero nei cantieri edili, 5 imprese segnalate

Cinque imprese sono state segnalate per l’impiego di lavoratori in nero. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito mirati controlli presso cantieri edili operati nella provincia per prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero.

Sono stati effettuati in totale 8 accessi in altrettanti cantieri, in 5 dei quali è stata rilevata la presenza di lavoratori in nero. In un cantiere in località Xitta, in particolare, i militari del gruppo di Trapani hanno trovato 2 lavoratori in nero, intenti ad eseguire lavori in muratura per conto di un’impresa individuale di Paceco.

Qui è stata rilevata la presenza di lavoratori non regolarmente assunti anche in altri quattro cantieri edili ispezionati dai competenti reparti territoriali, rispettivamente, nei comuni di Favignana, Marsala, Alcamo e Santa Ninfa, con la conseguente segnalazione dei datori di lavoro responsabili all’ispettorato territoriale del lavoro di Trapani. In casi del genere sono previste multe e potrebbe essere adottato anche un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del datore di lavoro.