Sicilia: carceri siciliane, Catalfamo scrive a Salvini

“Servono più agenti di polizia”. È la richiesta dell’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e rappresentante della V commissione lavoro, avanzata al vice premier Matteo Salvini e al prefetto di Messina, Librizzi.

Ad entrambi, Catalfamo chiede un incontro urgente con i lavoratori delle carceri siciliane. “Ho ritenuto doveroso istituire un tavolo tecnico con i vertici del ministero dell’interno per rilevare le gravi criticità in cui ogni giorno operano gli agenti di polizia penitenziaria, drasticamente ridotti dopo la riforma Madia del 2015.

Non è possibile che questi operatori siano abbandonati a sé stessi e rischino ogni giorno di venir pestati perché in numero troppo inferiore rispetto alle esigenze reali. Sappiamo dai sindacati che la situazione non è più tollerabile, sia per la loro sicurezza che per quella di tutti i cittadini. Bisogna subito aumentare l’organico e ripristinare l’ordine all’interno di queste strutture prima che accada la tragedia.”