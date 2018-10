Mussomeli (Cl): sequestrata merce contraffatta

I finanzieri della tenenza di Mussomeli hanno sequestrato diversa merce contraffatta. Nell’ambito di una vasta operazione di controllo, in concomitanza con feste religiose e momenti di aggregazione giovanile, le fiamme gialle hanno scandito gli ultimi giorni dell’estate nei più grossi centri della provincia di Caltanissetta.

Sempre a Mussomeli, nello sforzo di arginare il pericoloso fenomeno del consumo di alcolici, con i connessi conseguenti danni per la salute e l’ordine pubblico, i finanzieri hanno contestato al titolare di un locale, sito nei pressi del castello manfredonico, la somministrazione di alcolici a minori di anni 18 e, in un solo caso, ad un minore di anni 16, con contestuale denuncia all’autorità giudiziaria.

Nella cittadina di Vallelunga Pratameno, in occasione della Notte Bianca, le Fiamme Gialle Mussomelesi hanno sequestrato un centinaio di pezzi palesemente contraffatti tra gadget di noti cartoni animati e di società calcistiche, nonché numerosi strumenti ed accessori musicali, esposti per la vendita sulle bancarelle di tre ambulanti provenienti dal Marocco e dal Bangladesh, regolarmente provvisti di permesso di soggiorno. I tre cittadini stranieri sono stati segnalati alla competente Procura della Repubblica di Caltanissetta, per il reato di contraffazione.