Catania: in manette un pendolare del crimine

Il pregiudicato catanese Sebastiano Chiarenza, 53 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di catania. L’uomo era stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso lo scorso 24 settembre dalla procura di Cassino per danneggiamento, furto aggravato e rapina aggravata.

Ieri agenti del commissariato San Cristoforo hanno rintracciato Chiarenza e lo hanno accompagnato al carcere di Catania piazza Lanza.

L’uomo è stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per diverse rapine in banca perpetrate nel Lazio e in Toscana. I colpi erano stati messi a segno, insieme ad altri complici, tra il 2008 e il 2011.

Tra i colpi messi a segno dalla banda di pendolari del crimine spicca quello ai danni della filiale di Grosseto della banca Etruria che fruttò a Chiarenza e ai suoi complici un bottino di circa 300 mila euro.