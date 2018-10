Capo d’Orlando (Me): bike tour contro la fibrosi cistica

Fa tappa a Capo d’Orlando, nel messinese, il bike tour contro la fibrosi cistica. Appuntamento con la carovana a due ruote guidata dal presidente della fondazione ricerca fibrosi cistica Matteo Marzotto alle 09.00 da piazza Matteotti per raggiungere il porto di Capo d’Orlando Marina.

Del gruppo faranno parte, tra gli altri, i campioni di ciclismo Mario Cipollini, Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi, oltre ai rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio, tutti uniti dalla volontà di tenere alta l’attenzinoe sulla fibrosi cistica.

Anche per l’edizione di quest’anno, il bike tour sostiene il progetto Task force for Cystic fibrosis, promosso dalla fondazione in sinergia con i gruppi di ricerca di eccellenza, mondiale, l’istituto italiano di tecnologia e l’istituto Giannina Gaslini di Genova.

Lo studio ha portato all’identificazione di alcuni composti di elevata potenza, in grado di ripristinare la proteina errata causata dalla mutazione più diffusa che interessa la maggior parte dei malati di fibrosi cistica al mondo.

È in corso ora la fase preclinica per valutare farmacocinetica, eventuale tossicità, dosaggi utili e sicuri nell’uomo e approdare allo studio clinico nel malato FC.La settima edizione del Bike Tour gode del patrocinio della Regione Sicilia e tocca le Province di Palermo, Catania e Messina.