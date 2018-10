Catania: licenziamenti al Bellini, terzo giorno sotto la pioggia

Finalmente dopo tre giorni di proteste, anche sotto la pioggia, i lavoratori del liceo musicale Vincenzo Bellini di Catania hanno ottenuto un incontro in prefettura. Lo ha comunicato il sindacato Fsi-Usae.

Il tavolo tecnico è stato convocato per il prossimo 10 ottobre alle 10.00. “Il presidio continua ugualmente e venerdì mattina faremo un sit in sotto la prefettura – dichiara Calogero Coniglio, segretario regionale della federazione sindacati indipendenti – siamo stati convocati in prefettura a seguito della nostra richiesta di indire un tavolo tecnico con tutte le parti istituzionali, private e sociali coinvolte nella questione a seguito delle nostre segnalazioni in merito ai 18 lavoratori licenziati all’istituto Bellini”.

“Chiederemo di garantire il diritto al lavoro previsto dalla Costituzione, di far fronte alla macelleria dei 18 licenziamenti con una lettera inviata con 4 giorni di preavviso e l’applicazione dell’articolo 4 del contratto collettivo nazionale “Multiservirzi” per farli riassumere”.

“Per queste ragioni – conclude Maurizio Cirignotta componente di segreteria – al tavolo tecnico chiederemo un immediato intervento di mediazione con il Prefetto affinché vengano salvaguardati i lavoratori licenziati in questa drammatica vicenda”.