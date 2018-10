Caprileone (Me): all’Antica Filanda confermato 1 cappello dell’Espresso

Arriva un nuovo riconoscimento per il ristorante hotel Antica Filanda di Caprileone, centro nebroideo in provincia di Messina. A Firenze è stata presentata la guida ai ristoranti d’Italia del settimanale l’Espresso.

Tra i numerosi ristoranti siciliani che si sono guadagnati i cappelli, la riconferma dell’Antica Filanda. Soddisfatti i proprietari della struttura con in testa Nunzio Campisi.

Tante le confereme in Sicilia: i ristoranti La Madia di Pino Cuttaia a Licata, nel ragusano e il Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa con ben 4 cappelli confermati.

Per l’edizione 2018 sono stati segnalati 503 ristoranti in tutta Italia con ben 714 cappelli assegnati. La Regione che ha il maggior numero di “Cappelli” è la Lombardia con ben 164, la Sicilia invece ha raccolto 39 cappelli suddivisi in 27 ristoranti.

Si conferma con 3 cappelli anche il ristorante Principe Cerami di Taormina, mentre sale a 2 cappelli il ristorante Accursio a Modica che raggiunge i locali I Pupi a Bagheria e la Locanda di Don Serano a Ragusa.

La lista 2019 dei ristoranti che hanno ottenuto i Cappelli in Sicilia:

Quattro Cappelli

Duomo – Ragusa Ibla

La Madia – Licata (Ag)

Tre Cappelli

Principe Cerami – San Domenico Palace Hotel – Taormina (Me)

Due Cappelli

Accursio – Modica (Rg)

I Pupi – Bagheria (Pa)

Locanda Don Serano – Ragusa

Un Cappello

Al Fogher – Piazza Armerina (En) – New entry 2018

Antica Filanda – Capri Leone (Me)

La Capinera – Taormina (Me)

Belmod Grand Hotel Timeo – La Terrazza – Taormina (Me)

Bye Bye Blues – Mondello (Pa)

Capitolo Primo – Relais Briuccia a Montallegro (Ag)

Capofaro Resort – Isola di Salina – Eolie (Me)

Coria – Caltagirone (Ct)

Fattoria delle Torri – Modica (Rg)

Gagini – Palermo

Grand Hotel Ortigia – La Terrazza su Mare – Siracusa

Hotel Signum – Isola di Salina – Eolie (Me)

Hotel Villa Carlotta La Fenice – Ragusa

Hotel Villa Igiea – Cuvée du Jour – Palermo

Hotel Zash – Riposto (Ct) – New entry 2018

L’Oste e il Sacrestano – Licata (Ag)

Osteria dei Vespri – Palermo

La Cucina di Donna Carmela – Riposto (Ct)

Shalai Resort – Linguaglossa (Ct)

Therasia Resort – Il Cappero – Isola di Vulcano – Eolie (Me)

Villa Antonio – Taormina (Me)