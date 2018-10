Ragusa: sequestrati 190 Kg di marijuana, arrestati due albanesi

Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Ragusa dagli agenti della guardia di finanza. I due trasportavano in un furgone ben 190 Kg di marijuana destinata al mercato locale probabilmente.

I fatti si sono verificati sabato pomeriggio, 29 settembre, ma sono stati resi noti soltanto questa mattina. Una pattuglia della tenenza di Pozzallo ha intercettato in località Marina Marza ad Ispica, nel ragusano, un furgone utilizzati per trasporti di tipo commerciale, ma a destare sospetti era stato il comportamento dell’autista del mezzo che si aggirava in una zona isolata e periferica.

Gli agenti hanno allora deciso di effettuare un pedinamento occulto. Il mezzo è stato visto prima entrare in un cancello di un’abitazione privata e dopo circa mezz’ora lasciare la stessa senza che fosse stato notato alcun motivo plausibile per la sosta. I militari hanno allora deciso di seguire il mezzo per fermarlo ed effettuare i dovuti controlli.

Il conducente del mezzo C.J, 26 anni, ha manifestato subito segni di nervosismo non sapendo ben dire che tipo di carico trasportasse, dove dovesse consegnarlo e per quali ragioni si trovasse in una zona così isolata e poco interessata da trasporti commerciali.

La situazione man mano diventava ai finanzieri sempre più chiara quando aprendo i portelloni hanno percepito un intenso odore di marijuana sebbene il furgone all’apparenza sembrasse vuoto. È stato supposto, a ragione, uno scarico nell’abitazione dove il mezzo era in sosta. Qui c’era un altro albanese di 28 anni e 45 sacchi di plastica contenenti marijuana per un peso di 188 Kg.

Per i due sono scattati gli arresti. Dovranno rispondere di traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione veicolare, inoltre, grazie all’unità cinofila, è stato scoperto il vano doppiofondo celato da un pannello amovibile dove presumibilmente era stata trasportata la droga. La droga, il furgone e il denaro contante pari a 3 mila euro sono stati sequestrati.

Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato un guadagno illecito di un milione e mezzo di euro circa. Quello di sabato è uno dei più ingenti sequestri di droga mai operati in provincia di Ragusa.