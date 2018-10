Catania: nascondeva la droga negli slip, arrestato

Spaccio e detenzione illecita di droga. Di questo dovrà rispondere Davide Speranza, 44 anni, catanese, arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.

Impeganti in un servizio antidroga, i carabinieri dell’Arma, sono riusciti a nascondersi nell’androne di un palazzo di viale Nitta, luogo in cui proprio sotto il porticato, lo spacciatore riceveva i propri clienti. Con una manovra elusiva, i carabinieri sono riusciti a fare in modo che il reo rientrasse nell’androne dove, ad aspettarlo, vi erano gli altri carabinieri opportunamente defilatisi.

Il giovane è stato trovato in possesso di 42 dosi di marijuana nascoste negli slip, nonché 90 euro in contanti, riconducibili all’attività di spaccio. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è in attesa del giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.