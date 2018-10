Catania: lite fra donne, due arresti per tentato omicidio aggravato

Tutto è partito da una lite fra due donne: una signora e la figlia di Giuseppe Censabella, 39 anni. Quest’ultimo, insieme al pregiudicato Alessandro Scalia, 40 anni, è andato a casa della donna che aveva litigato con la figlia, sparando diversi colpi di arma da fuoco contro l’abitazione.

I fatti si sono verificati qualche giorno fa. La misura cautelare è stata emessa a seguito delle indagini avviate la sera dello scorso 4 settembre. I poliziotti erano intervenuti nel rione di San Cristoforo dove erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione al piano terra.

Nel tardo pomeiggio del 4 settembre si era verificata un’accesa lite tra una donna e la figlia di Censabella. Allora il padre della ragazza, Giuseppe ha ingaggiato una violenta lite con il proprietario dell’abitazione che aveva spalleggiato la donna. Dopo essere venuti alle mani Censabella si era allontanato per poi arrivare armato di bastone con cui aveva cercato di picchiare il proprietario dell’abitazione che aveva spalleggiato la donna.

Non è riuscito però nell’intento e si è allontanato a bordo del ciclomotore, preannunciando il proprio ritorno, questa volta armato, per sparare a tutta la famiglia.

Catania: lite fra donne, due arresti per tentato omicidio aggravato Precedente 1 di 2 Successivo Alessandro SCALIA Giuseppe CENSABELLA

In effetti questa promessa è stata mantenuta da Censabella che qualche minuto dopo, insieme a Scalia, alla guida di uno scooter, era arrivato nei pressi dell’abitazione. Qui, senza scendere dal mezzo, ha esploso otto colpi d’arma da fuoco verso la porta dell’abitazione, non riuscendo però nell’intento di uccidere qualcuno. Le vittime predestinate, infatti, accortesi della sua presenza, erano rientrate velocemente in casa chiudendo le imposte.

Due proiettili si erano conficcati nei battenti in ferro della persiana, mentre la porta in alluminio era stata perforata ad altezza adatta ad uccidere chi si fosse trovato dietro la stessa porta. Dopo le formalità di rito, gli arrestati sono stati associati nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.