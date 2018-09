Tortorici (Me): verso la finale provinciale di The Master Beauty

Da Tortorici tutto è partito e adesso anche nel centro nebroideo del messinese arriva una delle finali del contest Master Beauty, un innovativo concorso di bellezza. Ad ideare l’originale format che vede protagoniste non solo le modelle, ma anche gli hair stylist e i make-up artist, è stato il vulcanico Salvuccio Canfora che a Tortorici è nato e che ha continuato qui a lavorare e vivere fin quando qualche anno fa ha deciso di aprire il suo salone di bellezza a Sant’Agata di Militello.

È tutto pronto per l’evento di domenica 30 settembre. Nell’aula consiliare Giovanni Paolo II di Tortorici, a partire dalle 21.00, si svolgerà la finale provinciale di the Master Beauty, diretto da Salvuccio Canfora con il coordinamento di Nunziatina Fogliani della “Dacci un taglio”, concessionaria per la provincia di Messina.

Le finaliste aspiranti modelle, preparate dai coach hair stylist e make-up artist, sono pronte a sfidarsi. Solo cinque di loro si aggiudicheranno la fase della provincia di Messina e accederanno alla finale regionale di Master Beauty, il nuovo contest di moda e bellezza che parte dalla Sicilia, patrocinato dal comune di Tortorici e promosso dalla Bio HH.

Per conquistare la qualificazione alla finale regionale e i titoli di Ragazza Bio HH, miglior look Master Beauty, miglior make-up, hair Master Beauty e di Master Beauty, le modelle dovranno calcare le passerelle per quattro volte dando prova di: portamento, look e capacità relazionali.

L’evento, diretto artisticamente da Roberto Marco Oddo, vedrà anche la collaborazione di artisti dello spettacolo e professionisti del settore bellezza, tra cui gli hair stylist e make-up artist Salvuccio Canfora, Nunziatina Fogliani, Antonella Scarlata, Sonia Paterniti, Rosaria Sava, Maria Tindara Salpietro, Katia Marullo, Desy Pruiti Ciarello, Tina Fogliani e Martina Bontempo.

La prossima tappa dell’innovativo concorso sarà a Palermo entro la fine dell’anno con la partecipazione di partner del mondo della moda e di aziende dei settori della cosmesi, hair stylist, make-up, fashion e accessori.