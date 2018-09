Modica (Rg): scontro tra auto, muore un 24enne

A soli 24 anni la sua vita si e spezzata. La sua vita è finita alle 21:15 circa all’altezza del viadotto Nino Avola sulla provinciale 126 che porta a Modica Alta, nel ragusano. Vittima dellinciddell’ e stato Mattia Lasagna. Il ragazzo era alla guida di una Fiat 500.

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Potrebbe essere stato l’asfalto bagnato dalla pioggia.

Secondo una prima ricostruzione il conducente, per cause in via di accertamento, avrebbe perso il controllo e si è scontrato con una Lancia Musa guidata dal morivano C.G.,34 anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Alla guida di un’Alfa 149 c’era un altro modicano di 65 anni che non ha riportato alcuna ferita. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze, ma per il giovane non c’è stato più nulla da fare.

I tre mezzi sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Ragusa che ha effettuato i rilievi.