Palermo: secondo appuntamento con il progetto di BCsicilia

Secondo appuntamento del progetto “Palermo dal Mare” promosso da BCsicilia nell’ambito del Big Draw Festival. Dopo il primo che si è svolto il 21 e il 22 settembre 2018 che ha riscosso un grande successo, il secondo appuntamento inizierà venerdì 28 settembre alle ore 16,00 presso l’atelier, in via Alloro, 64 (Palazzo Castrofilippo) a Palermo.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, interverranno le due artiste, Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella, autrici del progetto, che spiegheranno i vari momenti dell’iniziativa e consegneranno ai partecipanti il materiale, omaggio della Fabriano, che verrà utilizzato il giorno dopo.

Infatti sabato 29 alle ore 7,30 i partecipanti si ritroveranno al porticciolo dell’Acquasanta per salire sulle barche della Lega Navale, sezione di Aspra, mentre il successivo appuntamento e alle ore ore 18,00 alla Libreria del Mare in via Cala, 50.

Tra i patrocinatori locali del progetto “Palermo dal Mare”: Lega Navale sezione di Aspra, ADA Associazione Diportisti Acquasanta, Libreria del Mare e Tasca D’ Almerita.

Il progetto ideato da due artiste palermitane, Valeria Di Chiara e Maria Catena “Catia” Sardella, inizia con lo studio della costa palermitana vista dal mare, per concretizzarsi nella realizzazione da parte dei partecipanti, di carnet, eseguiti con varie tecniche pittoriche tra cui l’acquerello. Il progetto si articolerà in due fasi: un’esecuzione in barca per la fase di studio e realizzazione degli sketch ed alla successiva esposizione.

The Big Draw Festival venne lanciato nell’ottobre 2000 e ha spinto oltre 4 milioni di persone a ritornare al tavolo da disegno. Ha ottenuto 2 record mondiali, quello per il disegno più lungo del mondo (un chilometro) e quello per il più gran numero di persone che disegnano allo stesso tempo (più di 7000).

Nel 2000 il primo Big Draw ha attratto 180 organizzazioni partner. Da allora il numero è salito a oltre 1000 partner e conta più di 400.000 partecipanti ogni anno. Ciò che nell’ottobre 2000 era iniziato nel Regno Unito come un giorno per celebrare il disegno, ora è un festival annuale che dura un mese ed è diffuso in tutto il mondo.

“Come sempre il Big Draw Festival si rivolge a chiunque ami disegnare, e anche a chi non crede di esserne capace. Per 31 giorni in più di 25 paesi il Big Draw Festival riunisce centinaia di migliaia di persone per insegnare, sperimentare e realizzare idee tramite il disegno e il gioco”.

Dal 2000, l’annuale festa internazionale del disegno, che unisce le persone sotto il motto “drawing is a universal language” si svolge regolarmente in più di 25 paesi, implica più di 1000 eventi e ha riportato al tavolo da disegno oltre 4 milioni di persone. Istituzione benefica per l’educazione alle arti, The Big Draw è fondatore e motore del Festival e crede che “tutti possono disegnare” e promuove il disegno come linguaggio universale capace di cambiare la vita e unire le persone di ogni età, origine, razza o religione di tutto il mondo.

Il Big Draw Festival durerà 31 giorni, dal 31 Ottobre 2018 in tutto il mondo, e da metà settembre fino a metà ottobre in Italia.

Nelle foto di Stefano Vinciguerra alcuni momenti a mare davanti la costa palermitana.