Palagonia (Ct): aveva un’arma clandestina con le munizioni, arrestato

I carabinieri della stazione catanese di Palagonia hanno arrestato in flagranza di reato il 21enne Salvatore Campisi per responsabile di porto illegale di arma clandestina e munizioni nonché porto illegale di oggetti atti ad offender.e

Il giovane Campisi è stato fermato alla guida di una Ford fusion da una pattuglia del nucleo radiomobile e ha fatto trasparire un eccessivo nervosismo che li ha indotti ad approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione, infatti,i carabinieri hanno trovato una pistola Mauser calibro 6.35 con matricola abrasa, 30 munizioni dello stesso calibro e un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri.

La pistola sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta agli accertamenti di natura tecnica che potrebbero stabilirne provenienza e l’eventuale utilizzo in altri fatti criminosi. Per l’arrestato sono stati disposti i domiciliari.