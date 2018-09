Mussomeli (Cl): conferenza su “la terra..in movimento”

Domani, venerdì 28 settembre alle 18.00 a Mussomeli, centro in provincia di Caltanissetta, si terrà la conferenza “La terra…in movimento. Corso-incontro con la geologia”. Un appuntamento organizzato da BCsicilia e dalla consulta provinciale dei geologi di Caltanissetta.

L’incontro, che si svolgerà presso il centro studi Giudice in via Minneci, sarà tenuto dal geologo Carmelo Orlando, vice presidente dell’associazione geologi di Caltanissetta. L’incontro prevede un excursus sulla geologia, partendo dalla tettonica delle placche che ha generato la nascita dei continenti, con particolare riferimento alla formazione dell’Italia e della Sicilia, per arrivare nel dettaglio, alle rocce che costituiscono la “Fossa di Caltanissetta”.

Seguiranno a breve una serie di escursioni nel territorio siciliano alla scoperta delle formazioni rocciose più interessanti.