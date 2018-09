Militello Val di Catania (Ct): “non devi fumare” e lo accoltella

Un bracciante agricolo di 67 anni di Militello Val di Catania, nel catanese, ha prima chiesto ad un avventore di non fumare e al suo rifiuto lo ha accoltellato. L’uomo è stato disarmato e denunciato dai carabinieri della locale stazione.

Dovrà rispondere di lesioni personali e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati ieri sera in un bar di via Umberto all’interno del quale l’uomo aveva invitato un compesano a fumare fuori dal locale perché infastidito dal fumo.

L’arroganza del fumatore, che è rimasto imperterrito a finire la sigaretta all’interno del bar, anche dopo l’invito ripetuto del proprietario dell’esercizio pubblico, ha irritato il 67enne a tal punto che lo ha aspettato fuori dal locale dove gli ha sferrato un fendente al collo.

Uno dei presenti, avendo intuito la gravità di quanto poteva accadere aveva già avvertito i carabinieri che sono giuti in tempo sul posto disarmando l’uomo e accompagnandolo in caserma. La vittima è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Militello dove se l’è cavata con lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Il coltello è stato posto sotto sequestro.