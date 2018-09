Catania: spacciatore in manette

Agenti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato il pregiudicato catanese Lucio Mirko Autiero, 24 anni, accusato di spaccio di droga.

Ieri, intorno alle 20.30, gli agenti, impegnati in un controllo mirato alla repressione dello spaccio di droga, hanno notato il giovane mentre stava prelevando un sacchetto riposto all’interno di un portone di via delle Calcare.

Subito dopo un ragazzo, giunto a bordo di un ciclomotore, ha consegnato delle banconote all’Autiero in cambio di un sacchetto che è poi risultato contenere marijuana. Nel frattempo gli agenti hanno notato un altro soggetto, il pregiudicato C.M. 32 anni, che stazionava all’incrocio della via e che alla vista dei poliziotti ha dato subito l’allarme ed è stato denunciato in stato di libertà. I poliziotti sono intervenuti, bloccando e perquisendo i due malfattori.

Il controllo effettuato su C.M. è risultato negativo, mentre Autiero è stato trovato con delle banconote di piccoo taglio, provento dell’attività di spaccio. Inoltre, la perquisizione estesa anche all’interno dello stabile dove il malfattore era stato visto prelevare la busta, ha permesso di trovare un altro sacchetto di plastica contenente otto dosi di marijuana confezionate singolarmente, per un peso complessivo di 18 grammi.

La perquisizione è stata estesa anche al vicino cassonetto dei rifiuti dove è stata trovata una busta di cartone contenente piante di marijuana per un peso complessivo di 1.500 grammi che sono state poste sotto sequestro. L’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio per direttissima.