Catania: la visita del generale Cataldo

Il Generale di Brigata Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Sicilia, nella tarda mattinata di oggi ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Catania. A ricevere l’alto ufficiale, il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele Covetti insieme agli Ufficiali, i Comandanti delle Stazioni, i militari dei Reparti speciali nonché i delegati della Rappresentanza e i Carabinieri in congedo.

Il Generale Cataldo ha ringraziato il personale schierato per il quotidiano impegno svolto in un territorio complesso come quello etneo sul versante della lotta alla criminalità predatoria e organizzata, sottolineando gli ottimi risultati raggiunti che hanno consentito di ottenere il plauso delle Istituzioni, dell’Autorità Giudiziaria e soprattutto della cittadinanza.

Il Comandante della Legione ha incontrato le più alte cariche della Magistratura etnea, per poi nel primo pomeriggio salutare il Sindaco di Catania Dott. Salvo Pogliese e, presso la Cattedrale, l’Arcivescovo Metropolita della Città di Catania Mons. Salvatore Gristina.