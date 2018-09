Catania: i soldi spicci a “firma biglietto” martedì 2 ottobre

I fan catanesi del duo comico “I soldi spicci” di Palermo sono pronti ad incontrare i propri idoli. Annandrea Vitrano e Claudio Casisa sono pronti per il “firma biglietto” del loro primo film “La fujitina sbagliata” nelle sale dall’11 ottobre.

Si tratta di un’opportunità originale per i fan della coppia più amata e seguita dal web. I loro canali social contano più di 2 milioni di follone. L’appuntamento per i fan catanesi è per martedì 2 ottobre dalle 11.00 alle 20.00 allo “Zo centro culture contemporanee” di Catania.

Grazie ad una idea di Arts Promotion di Mario Russo, incontrare “I Soldi Spicci” è molto facile. Acquistando in prevendita, nei cinema Cinestar, Planet e The Space, i biglietti per assistere alla proiezione di giorno 11 ottobre del film “La Fuitina sbagliata” de “I Soldi Spicci”, i fan avranno la possibilità esclusiva di incontrare Annandrea e Claudio e ricevere un esclusivo gadget. In Italia non si è mai organizzato un “Firma Biglietto”. I Soldi Spicci, infatti, sono i primi a farlo. Una esclusiva che ha già interessato molti fan. In poche ore, infatti, tante le prevendite già acquistate. I Soldi Spicci incontreranno i fan per l’intera giornata.

La Fuitina Sbagliata è la storia di Romeo e Giulietta esattamente al contrario: due famiglie – i Casisa e i Vitrano – che si adorano e i due figli, Anna e Claudio, studenti fuori sede e fidanzati storici, che invece si odiano e non vogliono più saperne di stare insieme.

Quando i due ragazzi ritornano a casa trovano una situazione idilliaca: l’amicizia fra le loro famiglie è diventata talmente forte da essersi trasformata addirittura in sodalizio professionale: i Casisa, produttori di ricotta, e i Vitrano, produttori di scorze di cannoli, metteranno in vendita “il cannolo degli innamorati”, di cui Claudio e Anna saranno i testimonial inconsapevoli.

Sporcare quel quadretto è così difficile che i due non solo non avranno il coraggio di dire che si sono lasciati ma, presi da una paura sempre più infantile, complicheranno le cose dicendo delle grosse bugie: non solo annunciano il matrimonio ma anche la prossima nascita di un bambino. Da qui parte un gioco di equivoci esilarante, che li porterà a compiere, per l’appunto, La Fuitina Sbagliata.