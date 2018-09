Catania: rimpatriato cittadino albanese

On aveva osservato la normativa sui soggiorni di breve durata. Per questo un cittadino albanese è stato rimpatriato dagli agenti della Digos di Catania.

L’uomo si era trattenuto in Italia oltre i 90 giorni previsti dalla legge per brevi soggiorni. Addirittura l’albanese faceva ingresso e uscita in Italia costantemente dalla frontiera marittima di Brindisi per ben altri motivi.

L’ultimo ingresso risultava 31 maggio del corrent anno. Nella giornata di lunedì, personale della Digos, una volta accertato che lo stesso dimorava in una modesta abitazione nelle campagne di Santa Venerina, lo aveva condotto negli uffici della questura.

Qui, l’ufficio immigrazione avviava l’iter per l’espulsione e gli notificava il decreto di espulsione da parte del prefetto con contestuale divieto di fare rientro in Italia per tre anni nonché l’ordine del questore di accompagnamento alla frontiera.

Questa mattina agenti della questura di Catania hanno accompagnat l’albanese in aereo dall’aeroporto di Catania a Roma Fiumicino per poi imbarcarlo sul volo diretto a Tirana per il definitivo rimpatrio.