Catania: la città vive il suo giorno del dono

Catania città del dono. Dopo milano e in attesa della tappa di Roma, venerdì 28 settembre si terrà nel capoluogo etneo il terzo giro dell’Italia che dona.

L’evento è promosso dall’istituto italiano della fondazione con la collaborazione di fondazione Ebbene e il patrocinio del comune di Catania per promuovere anche al sud la cultura del dono. Protagonisti assoluti saranno i giovani.

La mattina lo staff della lIID e Barbara Mirabella, assessore alla pubblica istruzione, attività e beni culturali, pari opportunità e grandi eventi del comune di Catania incontreranno all’istituto comprensivo Sauro Giovanni XXIII 300 studenti con cui potranno confrontarsi e raccontare la propria esperienza di dono.

Alle 18.00 il programma prosegue all’interno del parco Falcone di viale Raffaello Sanzio dove alcuni giovani del polo educativo villa Fazio di Librino doneranno delle piante per abbellire il parco. Un gesto con un doppio valore. Queste piante sono, infatti, il frutto del progetto “Trasforma la Tua Terra”, nato per contrastare, anche a Librino, ogni forma di mafia. Un messaggio di speranza lanciato da chi ogni giorno lotta per vivere nel segno della legalità, da un gruppo di ragazzi che nel proprio quartiere vorrebbe si costruissero luoghi dove giocare, confrontarsi e condividere esperienze di vita.

Un cambio di rotta: città e periferia si incrociano, si arricchiscono di esperienze e condividono la cultura del dono. Donare per rigenerare, riqualificare e rompere qualsiasi barriera tra periferia e città.

All’inaugurazione dell’aiuola saranno presenti i giovani di Librino, il Sindaco di Catania On. Salvo Pogliese, il Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione On. Edoardo Patriarca e il Presidente di Fondazione Ebbene Edoardo Barbarossa.

“La Fondazione Ebbene – dichiara Edoardo Barbarossa – nasce da un progetto di dono dei cittadini verso la propria comunità. È frutto di un’azione culturale e di responsabilità sociale per il contrasto ad ogni forma di disuguaglianza, illegalità e povertà”. Il Giorno del Dono è una ricorrenza istituita per legge dal 4 ottobre 2015. L’istituto italiano della donazione opera per dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme.